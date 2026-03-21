Постный рулет с яблоками и орехами — ароматная выпечка без яиц, которая получается очень нежной

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется домашней выпечки, но без сложных ингредиентов, я готовлю этот постный рулет. Тонкое тесто, сочная яблочная начинка, орехи, изюм и аромат корицы делают его невероятно уютным десертом. Такой рулет получается лёгким, ароматным и отлично подходит к чаю.

Ингредиенты. Для теста: цельнозерновая мука (или молотые овсяные хлопья) — 150 г, соль — щепотка, уксус 9 % — 1 ст. л., вода. Для начинки: яблоки — 1–2 небольших, грецкие орехи — 40 г, изюм — 35 г, оливковое масло — 1 ч. л., стевия или другой подсластитель по вкусу, лимонный сок — 1 ст. л., корица — 1–2 ч. л., мускатный орех — щепотка.

Муку смешивают с солью, добавляют уксус и немного воды. Замешивают мягкое эластичное тесто, формируют шар, заворачивают в плёнку и оставляют отдохнуть примерно на 1–2 часа.

Для начинки орехи мелко рубят. Изюм заливают кипятком на несколько минут, затем сливают воду. Яблоки очищают и нарезают небольшими кусочками, добавляют лимонный сок, подсластитель, корицу и мускатный орех. Затем соединяют яблоки с изюмом и перемешивают.

Тесто делят на три части и раскатывают в тонкие прямоугольные пласты. Каждый слегка смазывают оливковым маслом, укладывают друг на друга, посыпают орехами и распределяют яблочную начинку. Затем аккуратно сворачивают рулетом и защипывают края. Выпекают рулет в разогретой до 180 °C духовке около 35 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили драники как в белорусской кафешке. Хрусткие и не берут жир.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров обвинил США в попытке вытеснить Россию с энергорынков
Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

