Постный рулет с яблоками и орехами — ароматная выпечка без яиц, которая получается очень нежной

Когда хочется домашней выпечки, но без сложных ингредиентов, я готовлю этот постный рулет. Тонкое тесто, сочная яблочная начинка, орехи, изюм и аромат корицы делают его невероятно уютным десертом. Такой рулет получается лёгким, ароматным и отлично подходит к чаю.

Ингредиенты. Для теста: цельнозерновая мука (или молотые овсяные хлопья) — 150 г, соль — щепотка, уксус 9 % — 1 ст. л., вода. Для начинки: яблоки — 1–2 небольших, грецкие орехи — 40 г, изюм — 35 г, оливковое масло — 1 ч. л., стевия или другой подсластитель по вкусу, лимонный сок — 1 ст. л., корица — 1–2 ч. л., мускатный орех — щепотка.

Муку смешивают с солью, добавляют уксус и немного воды. Замешивают мягкое эластичное тесто, формируют шар, заворачивают в плёнку и оставляют отдохнуть примерно на 1–2 часа.

Для начинки орехи мелко рубят. Изюм заливают кипятком на несколько минут, затем сливают воду. Яблоки очищают и нарезают небольшими кусочками, добавляют лимонный сок, подсластитель, корицу и мускатный орех. Затем соединяют яблоки с изюмом и перемешивают.

Тесто делят на три части и раскатывают в тонкие прямоугольные пласты. Каждый слегка смазывают оливковым маслом, укладывают друг на друга, посыпают орехами и распределяют яблочную начинку. Затем аккуратно сворачивают рулетом и защипывают края. Выпекают рулет в разогретой до 180 °C духовке около 35 минут до румяной корочки.

