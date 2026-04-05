05 апреля 2026 в 10:40

Постный ханум: как накормить всех сытно, вкусно и без мяса. Тонкое тесто и ароматная картофельная начинка — вот весь секрет

Фото: D-NEWS.ru
Если хотите удивить близких или гостей аутентичным блюдом Востока, но без долгой лепки, ханум — идеальное решение. Один большой рулет, насыщенный ароматами, заменит десяток мантов и станет главным блюдом на столе.

Что понадобится

Для теста: мука — 400 г, вода — 200 мл (температура ~30 °C), масло растительное — 4 ст. л., уксус столовый 9% — 1 ч. л., соль — 1 ч. л.

Для начинки: картофель — 600 г, лук репчатый — 2 шт. (средние), чеснок — 3 зубчика, петрушка свежая — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное (для смазывания) — 2 ст. л.

Как готовлю

Для теста просейте муку с солью в миску, сделайте углубление. Смешайте теплую воду с уксусом и 2 ст. л. масла, влейте в муку. Замесите гладкое, эластичное тесто, активно вымешивая его около 15 минут.

Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и оставьте отдыхать при комнатной температуре на 30 минут. Для начинки картофель очистите и натрите на терке для корейской моркови, лук нарежьте тонкими перьями, чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите.

Соедините все компоненты, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте. Стол слегка подпылите мукой, раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Смажьте его 2 ст. л. масла, равномерно распределите начинку, отступив от краев примерно 3 см.

Края пласта подверните внутрь, затем плотно, но аккуратно сверните рулет по длинной стороне. Чашу пароварки или мантоварки смажьте маслом, уложите рулет швом вниз.

Смажьте его поверхность оставшимся маслом. Готовьте на пару 45–50 минут до мягкости картофеля. Подавайте горячим, при желании — с томатным соусом или сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
еда
рецепты
картофель
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
