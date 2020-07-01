Поставщики электроэнергии будут устанавливать счётчики за свой счёт

https://static.news.ru/photo/abfb888a-bba7-11ea-8116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россиян освободили от необходимости покупать и оплачивать установку приборов учёта электроэнергии. Теперь это обязанность электросетевых компаний и гарантирующих поставщиков.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» № 522-ФЗ от 27 декабря 2018 года.

Документ освобождает потребителей от обязанности тратить деньги. Отныне задача электросетевых компаний отвечать за счётчики в многоквартирных домах, а гарантирующих поставщиков — за приборы учёта в частных домах и у всех остальных потребителей.

Экономия для рядовых граждан составит от пяти до двадцати тысяч рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учёта, передаёт ТАСС со ссылкой на министерство энергетики.

Вместе с тем, за потребителями сохраняется обязанность следить за сохранностью приборов учёта. Если владелец квартиры намеренно повредит электросчётчик, коммунальная организация вправе увеличить тариф. Если же прибор учёта вышел из строя из-за дефекта, то расчёт будет производиться по средним значениям, никаких штрафов не предусмотрено.

При этом в Минэнерго уверяют, что с появлением у гарантирующих поставщиков и сетевых компаний новых обязанностей по организации учёта роста тарифов не произойдёт. Расходы, которые появятся у энергокомпаний, должны быть компенсированы за счёт возникающей экономии. При этом коммунальные предприятия вправе самостоятельно выбирать, где и какое оборудование приобретать.

С июля предполагается установка «простых» приборов учёта. Однако предприятия на своё усмотрение могут закупать и интеллектуальные счётчики с автоматической передачей данных. С 1 января 2022 года компании будут обязаны устанавливать только интеллектуальные приборы.

Выбор со стороны потребителей не предусмотрен, это теперь вообще не их забота.

Замена приборов учёта будет происходить поэтапно. Интеллектуальные счётчики будут устанавливать новым потребителям. Действующее оборудование станут менять по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.

По оценкам Минэнерго, до конца 2020 года может быть установлено от 2 млн до 2,5 млн новых приборов учёта потребления электроэнергии.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов высказал мнение, что российским властям необходимо вернуться к вопросу об установке «умных» счётчиков газа. При этом, по мнению сенатора, обязанность по установке приборов учёта с возможностью дистанционного снятия показаний, как и в ситуации с электроэнергией, следует возложить на поставщиков.