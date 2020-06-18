Установку «умных» счётчиков населению хотят закрепить за поставщиками газа

https://static.news.ru/photo/7109393e-b161-11ea-90fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским властям необходимо вернуться к вопросу об установке «умных» счётчиков газа. С таким предложением выступил руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Свою инициативу он изложил в письме на имя помощника президента Максима Орешкина.

При этом, по мнению сенатора, обязанность по установке приборов учёта с возможностью дистанционного снятия показаний следует возложить на поставщиков газа, передаёт РИА Новости. Парламентарий отметил, что по нынешним нормам законодательства эта необходимость закреплена за владельцами газового оборудования. Однако на практике нередко выходит так, что граждане саботируют этот процесс или устанавливают недорогие счётчики, которые искажают показания.

Кутепов привёл в пример опыт Московской области, где внедрение системы «умного» учёта позволило снизить срок погашения задолженностей с шести месяцев до двух. Граждане начали регулировать свои расходы на отопление, в результате чего объём потребления газа по домам с «умным» учётом фактически уменьшается на 10%, отметил сенатор.

Кроме того, таким образом, можно решить задачу по повышению безопасности использования газа в быту, например, «в комплекте с датчиком загазованности или дистанционно управляемым отключающим клапаном, который в случае утечки произведёт эту работу», сказано в тексте письма.

Кутепов добавил, что стоимость реализации проекта в 2019 году была оценена в 384 млрд рублей. Однако из-за необходимости определить источники финансирования программы её внедрение было отложено. Тем не менее, сейчас разработана финансовая модель, которая не вызовет дополнительной финансовой нагрузки на абонентов, уточнил сенатор.

Как писал NEWS.ru, весной прошлого года правительство решило отказаться от идеи установки «умных счётчиков» газа, так как на тот момент эту инициативу посчитали слишком дорогостоящей. Минэнерго оценило стоимость одного интеллектуального прибора учёта в 11–15 тысяч рублей, в то время как обычные счётчики на тот момент стоили 2-5 тысяч рублей.