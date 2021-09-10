Поставщик арбузов отреагировал на новость о смертельном отравлении

Стало известно, кто является поставщиком арбузов в «Магните» на Совхозной улице в Москве. Там накануне семья купила фрукт и отравилась, в результате инцидента умерли 61-летняя женщина и 15-летняя девочка — бабушка и внучка. Пресс-служба торговой сети в разговоре с NEWS.ru раскрыла детали этого дела.

По их данным, поставщиком партии арбузов, которые продавались в «Магните» на Совхозной, является крестьянско-фермерское хозяйство (КНХ) Каныгин — крупнейший российский производитель бессемянных арбузов. Его продукция поставляется не только в «Магнит», но и в другие сети.

Мы отвечаем за качество своих арбузов, на каждый из них мы клеим наклейку со своим брендом, нам не стыдно за свой продукт. Мы поставляем эти арбузы в Европу, они проверяют каждую машину, наше качество на голову превосходит европейские арбузы. Вся наша продукция проходит регулярные лабораторные проверки, я ручаюсь за качество каждого арбуза, — цитирует пресс-служба «Магнита» главу КНХ Алексея Каныгина.

Глава КНХ сотрудничает с «Магнитом» в расследовании обстоятельств случившегося.

В Москве отравилась семья из трёх человек (отец, который является четвёртым, от арбуза отказался). На следующий день после трапезы у матери, бабушки и внучки началась обильная рвота. Приехавшие на место специалисты СМП не стали госпитализировать пострадавших, списав всё на обычное отравление.

Следственный комитет Москвы уже возбудил уголовное дело после смерти бабушки и внучки-подростка, которые скончались после отравления арбузом. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». К проверке также подключилась городская прокуратура.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы прокомментировала этот трагичный случай. По данным департамента, первый раз врачи приехали к бабушке. Утром пожилой женщине предложили лечь в больницу, однако она отказалась. Второй раз приехала скорая уже к подростку. Но её состояние не вызвало беспокойства. Девочке дали необходимые рекомендации. Через несколько часов поступил новый вызов от семьи. Матери школьницы потребовалась госпитализация.