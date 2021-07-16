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Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, умершим 15 июля на 71-м году жизни, в Донском монастыре в Москве
Общество

Последнее прощай: Мамонова проводили овациями

11:55, 17 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Родственники, коллеги и поклонники проводили в последний путь рок-музыканта и актёра Петра Мамонова продолжительной овацией. Отпевание прошло в Донском монастыре в Москве. 

Прос

титься с Мамоновым пришли десятки людей. Церемония продолжалась больше двух часов из-за большого наплыва граждан. 

Закрытый гроб с телом артиста вынесли из монастыря под неутихающие аплодисменты поклонников его творчества. Мамонова похоронят на Центральном кладбище подмосковного города Верея. 

О том, как прошла церемония прощания с музыкантом, — в фотогалерее NEWS.ru. 

Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Церемония прощания на территории Донского монастыря в Москве с актером и музыкантом Петром Мамоновым

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, умершим 15 июля на 71-м году жизни, в Донском монастыре в Москве

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, умершим 15 июля на 71-м году жизни, в Донском монастыре в Москве

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вдова актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга и сын Иван на церемонии прощания

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, умершим 15 июля на 71-м году жизни, в Донском монастыре в Москве

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вдова актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга и сын Иван на церемонии прощания

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вдова актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга и сын Иван на церемонии прощания

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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