Последнее прощай: Мамонова проводили овациями

Родственники, коллеги и поклонники проводили в последний путь рок-музыканта и актёра Петра Мамонова продолжительной овацией. Отпевание прошло в Донском монастыре в Москве.
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Закрытый гроб с телом артиста вынесли из монастыря под неутихающие аплодисменты поклонников его творчества. Мамонова похоронят на Центральном кладбище подмосковного города Верея.
О том, как прошла церемония прощания с музыкантом, — в фотогалерее NEWS.ru.
Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Церемония прощания на территории Донского монастыря в Москве с актером и музыкантом Петром Мамоновым
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, умершим 15 июля на 71-м году жизни, в Донском монастыре в Москве
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, умершим 15 июля на 71-м году жизни, в Донском монастыре в Москве
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вдова актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга и сын Иван на церемонии прощания
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, умершим 15 июля на 71-м году жизни, в Донском монастыре в Москве
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Церемония прощания с актёром и музыкантом Петром Мамоновым
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вдова актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга и сын Иван на церемонии прощания
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вдова актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга и сын Иван на церемонии прощания
Сергей Лантюхов/NEWS.ru