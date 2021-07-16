Последнее прощай: Мамонова проводили овациями

За последние дни в Москве и области резко выросло число граждан, желающих сделать прививку от коронавируса. Это произошло после того, как столичные власти объявили об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг.

В павильонах «Здоровая Москва» увеличилось количество медбригад. Без записи они принимают горожан в торговых центрах и в других популярных местах, в частности в парке Горького. Так, москвичи выстроились в очередь...