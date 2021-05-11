После стрельбы в Казани МВД удалило видео к дню рождения Колокольцева

https://static.news.ru/photo/db9778e0-b266-11eb-b77c-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба НАК/РИА Новости

МВД удалило видео в честь дня рождения главы ведомства Владимира Колокольцева после нападения на школу в Казани. Об этом сообщает издание «Подъём».

Ролик был опубликован министерством примерно за час до ЧП в казанской гимназии. В нём рассказывалось о росте раскрываемости преступлений, снижении смертности на дорогах и борьбе с оборотом наркотиков. При этом сам министр, которому 11 мая исполнилось 60 лет, в видео не упоминался.

После того как стало известно о нападении в Казани, на хвалебное видео обратили внимание в соцсетях и оно было удалено без каких-либо объяснений. В пресс-службе МВД изданию заявили , что не в курсе исчезновения ролика, и пообещали прокомментировать его пропажу позднее.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 20 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС Максим Богодвид/РИА Новости Егор Алеев/ТАСС Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре) Максим Богодвид/РИА Новости