Посеяла в мае — все лето яркий цветник! Роскошные малиновые шары до осени!

Камнеломка Арендса Carpet Purple — пурпурное чудо для вашего сада. Этот сорт камнеломки — настоящая находка для тех, кто хочет яркий цветник без лишних хлопот. Carpet Purple образует плотные подушки из ярко-зеленых розеток, которые в мае-июне превращаются в роскошный пурпурно-розовый ковёр. Особенность сорта — постепенное изменение оттенка цветков от насыщенного малинового до нежно-розового, создающее эффект живого градиента.

Камнеломка удивительно неприхотлива. Она прекрасно растёт на бедных каменистых почвах, любит солнце, но мирится с полутенью. Полив нужен только в засуху, а подкормки вообще не требуются — это идеальное растение для «ленивого» сада. Зимует без укрытия, выдерживая морозы до -35 °C, а весной одной из первых радует глаз свежей зеленью.

Размножается Carpet Purple просто — достаточно прижать побег к земле, и он быстро укоренится. Особенно эффектно смотрится в альпинариях, между камнями садовых дорожек или как бордюр вдоль клумб. Этот сорт — доказательство, что красота может быть абсолютно нетребовательной!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!