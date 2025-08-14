Посадите в августе, и весной ваша клумба утонет в цветах: чудо-многолетники

Если вы хотите, чтобы ваш сад ожил сразу после схода снега, посадите в августе эти чудо-многолетники. С ними весной ваша клумба утонет в цветах.

Крокусы — эти нежные первоцветы пробиваются сквозь последние сугробы, создавая яркие пятна на фоне серого пейзажа. Их луковицы высаживают на глубину 10 см в рыхлую дренированную почву, и уже через несколько месяцев, с первыми лучами весеннего солнца, они раскроют свои фиолетовые, желтые или белые бутоны.

Еще один отличный вариант — мускари, который не требует сложного ухода и быстро разрастается, образуя голубые «ковры» уже в апреле. Для раннего цветения также подойдут пролески — их синие колокольчики появляются одними из первых, а посадка в августе гарантирует укоренение до зимы.

Эти многолетники морозостойки, неприхотливы и идеальны для «ленивого» сада, где красота возникает сама собой!

