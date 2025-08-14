Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 14:28

Посадите в августе, и весной ваша клумба утонет в цветах: чудо-многолетники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите, чтобы ваш сад ожил сразу после схода снега, посадите в августе эти чудо-многолетники. С ними весной ваша клумба утонет в цветах.

Крокусы — эти нежные первоцветы пробиваются сквозь последние сугробы, создавая яркие пятна на фоне серого пейзажа. Их луковицы высаживают на глубину 10 см в рыхлую дренированную почву, и уже через несколько месяцев, с первыми лучами весеннего солнца, они раскроют свои фиолетовые, желтые или белые бутоны.

Еще один отличный вариант — мускари, который не требует сложного ухода и быстро разрастается, образуя голубые «ковры» уже в апреле. Для раннего цветения также подойдут пролески — их синие колокольчики появляются одними из первых, а посадка в августе гарантирует укоренение до зимы.

Эти многолетники морозостойки, неприхотливы и идеальны для «ленивого» сада, где красота возникает сама собой!

Ранее был назван многолетник, который не боится уральских морозов, будет пышно цвести до Нового года.

цветы
растения
клумбы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
