Посадите один раз — и весной не узнаете свой сад. Эти персиковые шапки цветов затмят все остальные!

Фото: D-NEWS.ru
Посадите вербену гибридную «абрикосовый рай» один раз — и каждое лето будете собирать восторженные взгляды соседей. Этот неприхотливый многолетник (в наших широтах чаще выращиваемый как однолетник) цветет настолько обильно, что под шапками нежно-абрикосовых соцветий почти не видно листвы.

Его необычность в том, что из скромного саженца за сезон вырастает пышный куст, усыпанный ароматными цветами, которые привлекают бабочек и пчел. Получается обалденная картина: сплошной водопад персиковых оттенков, цветущий с июня до самых заморозков. Вербена не боится ветра и дождя, засухоустойчива и не требует сложного ухода — достаточно солнечного места и умеренного полива. А если посадить ее в контейнеры или подвесные кашпо, она создаст настоящий райский уголок на балконе или террасе.

Один куст способен затмить целую клумбу других растений — проверено! Соберите свои семена или размножайте черенками, и с каждым годом этого абрикосового чуда в вашем саду будет только больше.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

