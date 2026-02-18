Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 09:31

Сажаю на рассаду 3 многолетника в конце февраля: ковер цветов все лето. Неприхотливые трудяжки

Пока зима еще не сдает позиции, самое время подумать о летнем цветнике. Эти три многолетника можно высевать уже в феврале — и к лету получить яркий, плотный ковер из цветов. Все они неприхотливы, зимостойки и радуют длительным цветением.

Первый фаворит — лихнис (зорька). Эффектное многолетнее растение с огненно-красными цветками, которые буквально светятся на клумбе. Крепкие стебли высотой 80–90 см несут крупные соцветия до 9–10 см в диаметре. Цветет обильно и долго, что редкость для многолетников. Отлично смотрится в миксбордерах и вдоль дорожек, особенно в контрасте с белыми или синими цветами. Лихнис зимостойкий, выдерживает морозы до −30 °C и спокойно растет на одном месте 4–5 лет без пересадки.

Второй любимец — гайлардия. Яркие солнышки желто-красных оттенков украшают сад с начала лета до осени. Растение морозостойкое (до −25 °C), засухоустойчивое и практически не требует ухода. Кустики компактные, 40–70 см высотой, хорошо держат форму и подходят для бордюров и клумб. На одном месте гайлардия может расти 3–4 года, постепенно разрастаясь.

Третий проверенный вариант — кореопсис. Легкий, воздушный, с множеством ярко-желтых цветков, он создает эффект непрерывного цветения. Высота 50–80 см, цветет с июня до сентября. Отличается высокой морозостойкостью (до −30 °C) и может расти пять лет и более без пересадки. Особенно красиво смотрится в природных композициях и «луговых» цветниках.

Ранее мы рассказывали о комнатных растениях как с другой планеты. Три красавчика для интерьера и чистого воздуха.

