Стало известно о пострадавших при обрушении кровли склада в Зеленодольске

Один человек пострадал при обрушении кровли здания склада в Зеленодольске, сообщила пресс-служба главы города в своем Telegram-канале. Раненую женщину доставили в больницу. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров.

Пострадавших — один человек, женщина, доставлена в ЦРБ, — говорится в сообщении.

Ранее в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае погибла женщина. Трагедия произошла утром 16 февраля на станции Крепостная в Северском районе. В момент происшествия в доме были еще трое, в том числе двое несовершеннолетних. Они не пострадали.

До этого в Аликовском районе Чувашии обрушился навес автостанции. Инцидент произошел в ночь на 15 февраля из-за большого количества снега. Под навесом стоял маршрутный автобус Ford Transit. Он получил механические повреждения, а также была нарушена целостность электропроводки.

Кроме того, в подмосковной Бабаихе обрушилось здание магазина «Пятерочка» из-за скопившегося на крыше снега. Сотрудники были заранее отправлены по домам, так как угрозу заметили заблаговременно.