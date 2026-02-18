Зимняя Олимпиада — 2026
3 многолетника с неземными цветами: неприхотливы и цветут шапками все лето — цветок эльфов, гигант и цветные свечки

Фото: D-NEWS.ru
Есть растения, которые выглядят так, будто их привезли из сказочного сада. Они не требуют сложного ухода, зимуют без проблем и каждый год возвращаются еще пышнее. Делюсь любимыми многолетниками с эффектными цветами, которые украсят любую клумбу.

Первая красавица — аквилегия, ее еще называют цветком эльфов. Бутоны необычной формы часто будто поблескивают каплями воды, а сами цветы достигают 8–10 см в диаметре. Высота растения — до 70–80 см. Аквилегия зимостойка (выдерживает до –30 °C), может расти на одном месте 4–6 лет и прекрасно чувствует себя в полутени. Цветет весной и в начале лета. Интересный факт: благодаря длинным шпорцам цветка аквилегия опыляется даже бабочками с длинным хоботком. Важно помнить — пересыхание почвы заметно сокращает период цветения.

Второй эффектный многолетник-гигант — дельфиниум. Его высокие свечи с густыми соцветиями выглядят по-настоящему величественно. Высота может достигать 1,5–2 метров, а цветовая палитра — от нежно-голубого до насыщенно-синего и фиолетового. Морозостойкость — до –35 °C. На одном месте способен расти 5–7 лет. Цветет в начале лета, а при обрезке может порадовать повторной волной. Интересный факт: название связано с формой бутона, напоминающего дельфина.

Третий фаворит — люпин. Его плотные вертикальные соцветия создают эффект «цветных свечей» на клумбе. Высота достигает 80–100 см, цветет в начале лета, иногда повторно в августе. Зимостойкость — до –30 °C. Живет 4–5 лет. Люпин улучшает почву, насыщая ее азотом, — отличный выбор для «уставших» участков.

Ранее мы рассказывали о комнатных растениях как с другой планеты. Три красавчика для интерьера и чистого воздуха.

