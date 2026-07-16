Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 23:33

Посадите эту лиану, и она удивит сменой листьев: весной они белые, летом розовые, а осенью малиновые

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актинидия коломикта — эта лиана способна удивить даже опытных садоводов, ведь она совмещает в себе сразу три ценных качества: невероятную декоративность, высокую морозостойкость и вкусные полезные плоды.

В отличие от обычных вьющихся растений, ее листья в течение сезона меняют окраску: в начале роста они бронзовые, затем становятся зелеными, а перед цветением кончики большинства листьев неожиданно становятся ярко-белыми, а после отцветания — розовыми, затем малиново-красными, создавая эффект пестрого, постоянно меняющегося узора на фоне зелени.

В июне — июле актинидия цветет мелкими душистыми белыми цветками с легким лимонным или жасминовым ароматом. А ближе к осени на женских растениях созревают зеленые ягоды с продольными полосками, которые по вкусу напоминают ананас или землянику. Актинидия коломикта — зимостойкий вид, выдерживающий морозы до −40°C, что позволяет успешно выращивать ее не только в Подмосковье, но и в Сибири и на Урале.

Ранее был назван сорт роз для ленивых: цветет волнами до заморозков, распускается персиковыми шарами.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу РФПИ поразило решение дать мэру Лондона дворянский титул
Индекс МосБиржи достиг невиданного с 2022 года показателя
Захарова объяснила, кто стоит за терактами на территории России
Финал ЧМ-2026: когда сыграют, где смотреть трансляцию, кто фаворит
Оператора телесуфлера Трампа отстранили из-за «позорного поступка»
Мужа Булановой заставляют вернуть 13 млн рублей
«Странная логика»: США уличили в нанесении удара по своему «величию»
Зеленский лишил должности спорившего с Кличко чиновника
Никарагуа окончательно рассорилась с Италией
Передвигавшаяся на мопеде жительница Курской области попала под атаку БПЛА
«Палочная дисциплина»: в МИД РФ сделали неутешительный для ЕС вывод
Спортсменки в Белоруссии с августа будут «доказывать», что они женщины
Мирные жители погибли при ударе ВСУ по ДНР
Чили начала войну с «родильным туризмом»
Мерц проигнорировал сотни обращений немцев
США начали новую серию ударов по Ирану
Вдова Юрия Николаева скончалась спустя восемь месяцев после мужа
Дмитриев назвал коррупцию Байдена основой конфликта на Украине
США одновременно накроют смог, жара и наводнения
Белый дом получил сигнал о мире от Ирана
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.