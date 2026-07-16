Посадите эту лиану, и она удивит сменой листьев: весной они белые, летом розовые, а осенью малиновые

Посадите эту лиану, и она удивит сменой листьев: весной они белые, летом розовые, а осенью малиновые

Актинидия коломикта — эта лиана способна удивить даже опытных садоводов, ведь она совмещает в себе сразу три ценных качества: невероятную декоративность, высокую морозостойкость и вкусные полезные плоды.

В отличие от обычных вьющихся растений, ее листья в течение сезона меняют окраску: в начале роста они бронзовые, затем становятся зелеными, а перед цветением кончики большинства листьев неожиданно становятся ярко-белыми, а после отцветания — розовыми, затем малиново-красными, создавая эффект пестрого, постоянно меняющегося узора на фоне зелени.

В июне — июле актинидия цветет мелкими душистыми белыми цветками с легким лимонным или жасминовым ароматом. А ближе к осени на женских растениях созревают зеленые ягоды с продольными полосками, которые по вкусу напоминают ананас или землянику. Актинидия коломикта — зимостойкий вид, выдерживающий морозы до −40°C, что позволяет успешно выращивать ее не только в Подмосковье, но и в Сибири и на Урале.

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