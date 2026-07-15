Посадите эту «царицу» осени, и сад заиграет синими шарами, а срезанные цветы будут стоять 2 недели

Астра хризантемовидная «царица синяя» — этот сорт заставит вас забыть о привычных однолетниках. Представьте себе растение высотой 50–60 см, которое формирует до 10 прочных цветоносов, на каждом из которых распускается роскошный густомахровый шар диаметром до 12 см.

Эти шары, напоминающие по форме хризантемы, окрашены в насыщенный синий цвет, который редко встречается в садовых цветах, и благодаря густорастущим лепесткам не боятся дождя — влага просто не проникает внутрь. Цветение «царицы синей» приходится на август — сентябрь, когда большинство летников уже увядают, а она только начинает свое шоу. Но главное преимущество этого сорта — исключительная жизнестойкость в срезке: букет из этих астр простоит в вазе до двух недель.

Ранее был назван многолетник для тени: пылает алыми огнями, источая запах бергамота.