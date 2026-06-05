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05 июня 2026 в 06:00

Посадите этот розовый пушистик у крыльца — и он простоит ярким облаком с июня до заморозков

Фото: D-NEWS.ru
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Этот цветок с легкостью украсит клумбу нежными розовыми облаками с начала лета до самых заморозков. Его пушистые соцветия-корзинки напоминают маленькие помпончики, полностью покрывающие кустики высотой 20–30 см.

Агератум розовый, он в мае-июне превращается в розового пушистика из множества соцветий. Цветение длится до октября, а если срезать увядшие соцветия — агератум будет радовать еще дольше.

Он засухоустойчив, легко переносит жару и растет на любых легких почвах с умеренным плодородием. Агератум не боится яркого солнца и не требует частых подкормок — достаточно одного-двух внесений комплексных удобрений за сезон.

Особая гордость агератума — способность долго стоять в срезке, сохраняя свежесть и декоративность. А после стрижки куст быстро отрастает и зацветает снова. При этом растение не агрессивно и не расползается по участку, оставаясь компактным и аккуратным.

Ранее были названы многолетники с длительным цветением.

Проверено редакцией
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