05 мая 2026 в 15:48

Посадите этот куст в тени и забудьте о хлопотах: цветет золотом весной, краснеет зимой, дает ягоды

Магония падуболистная — это вечнозеленый кустарник, который станет настоящей находкой для дачи, радуя садовода круглый год и не требуя практически никакого ухода.

Она прекрасно растет в полутени и даже в густой тени, нетребовательна к почвам, засухоустойчива и способна выдерживать морозы до -20–25 °C. К тому же растение практически не поражается вредителями и болезнями, а его пыле-, газоустойчивость позволяет использовать ее для озеленения даже в городских условиях.

Цветение магонии — это яркое весеннее шоу: в мае куст покрывается пышными соцветиями из множества мелких лимонно-желтых цветков, собранных в прямостоячие кисти. Они не только радуют глаз на протяжении 2-3 недель, но и источают тонкий приятный аромат, напоминающий запах ландыша.

Но декоративность магонии не ограничивается весной. Ее плотные блестящие кожистые листья, похожие на остролист (падуб) и часто меняющие цвет в течение года на пурпурно-красный, украшают сад даже зимой. А к концу лета она преподносит еще один сюрприз — съедобные кисло-сладкие темно-синие ягоды с сизым налетом, из которых варят варенье.

Дарья Иванова
