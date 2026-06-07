Посадите этот цветок на даче — и он 2 месяца подряд будет радовать синими шарами-соцветиями

Посадите этот цветок на даче — и он 2 месяца подряд будет радовать синими шарами-соцветиями

Африканская лилия, или агапантус, — это многолетнее травянистое растение подарит вашему саду настоящее тропическое великолепие.

Ее главное преимущество — эффектные шаровидные соцветия, состоящие из множества (до 100 штук) воронковидных колокольчиков синего, голубого, сиреневого или белого цветов, которые распускаются с июня — июля до сентября — октября, радуя глаз непрерывно 2 месяца подряд.

Она засухоустойчива, растет на любых дренированных почвах, не требует частого полива и практически не поражается вредителями и болезнями. Кроме того, растение неприхотливо к кислотности, выдерживает полутень (но лучше цветет на ярком солнце) и не нуждается в подкормках чаще раза в месяц.

Единственное, что ему требуется, — прохладная зимовка (выкапывать и хранить при +6–12 °C, как гладиолусы). Срезанные цветы стоят в воде более двух недель, а карликовые сорта (например, Peter Pan высотой 40 см) украсят бордюры и альпийские горки.

Ранее был назван многолетник для тех, кто любит на даче отдыхать: цветет все лето, полива хватает от дождя.