Посадила один раз и любуюсь годами: эти многолетники делают сад по-настоящему роскошным

Посадила один раз и любуюсь годами: эти многолетники делают сад по-настоящему роскошным

Красивый сад не всегда требует больших вложений. Есть многолетники, которые годами растут на одном месте, не боятся морозов и каждый сезон радуют пышной листвой или цветением.

Для тенистых уголков отлично подойдут бруннера и хоста. Они неприхотливы, хорошо зимуют и сохраняют декоративность весь сезон. Садовая герань легко переносит засуху, а котовник цветет с июня по сентябрь и нередко радует повторным цветением после обрезки.

Любителям эффектных композиций стоит присмотреться к мискантусу и астильбе. Воздушные метелки злака прекрасно смотрятся у водоемов, а астильба создает яркие цветовые акценты. Эхинацея украсит солнечные места, а морозник порадует цветением одним из первых после зимы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что сочетание растений с разными сроками цветения делает сад нарядным весь сезон. При посадке оставляйте многолетникам достаточно места для роста — многие из них способны украшать участок 15–25 лет без пересадки.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.