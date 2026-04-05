Португальское наследие, азиатский шик. Утонченные яичные тарталетки — тот случай, когда простое становится культовым. Делюсь рецептом

Настоящая кулинарная магия часто скрывается за кажущейся простотой. Всего несколько базовых ингредиентов, точная температура и время — вот и весь секрет приготовления идеальных яичных тарталеток, которые покоряют с первого раза.

Что понадобится

Для теста: мука — 200 г, сливочное масло (холодное) — 100 г, сахарная пудра — 40 г, яйцо — 1 шт., соль — 1 щепотка, холодная вода — 1–2 ст. л.

Для заварного крема: яйца — 3 шт., сахар — 80 г, молоко — 150 мл, вода — 100 мл.

Как готовлю

Приготовьте песочное тесто: муку просейте горкой на рабочую поверхность, добавьте нарезанное мелкими кубиками холодное масло и порубите ножом до состояния крошки. В центр введите сахарную пудру, соль, слегка взбитое яйцо и быстро замесите тесто, добавляя по необходимости холодную воду.

Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 мин. Разделите охлажденное тесто на порции по 20–25 г, распределите по формочкам (7–8 см), формируя тонкие корзиночки с бортиками.

Дно каждой несколько раз наколите вилкой. Для крема в сотейнике растопите сахар с водой до полного растворения, снимите с огня и влейте холодное молоко. Яйца слегка взбейте вилкой, тонкой струйкой введите в них молочно-сахарную смесь, постоянно помешивая.

Крем тщательно процедите через сито. Разлейте крем по корзиночкам, заполняя их на 90%. Выпекайте тарталетки в разогретой до 160°C духовке 18–22 минуты, пока крем не схватится, а края теста не зарумянятся. Дайте полностью остыть в формах перед подачей.

