01 февраля 2026 в 05:46

Порадуйте себя и близких домашней выпечкой: манник с маком — за вас все сделает миксер и духовка

Фото: D-NEWS.ru
Порадуйте себя и близких домашней выпечкой, приготовьте манник с маком. В этом рецепте ничего сложного — за вас все сделает миксер и духовка!

Вам понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 3 яйца, 100 г сливочного масла или 3–4 ст. л. растительного масла, 50–70 г мака, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванильный сахар по вкусу.

В глубокой миске смешайте манку, сахар и кефир, хорошо перемешайте и оставьте на 30–40 минут при комнатной температуре, чтобы крупа набухла. Мак залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду и обсушите. После набухания манной смеси добавьте в нее слегка взбитые яйца, растопленное сливочное масло (или растительное), соль, ванилин, подготовленный мак. Перемешайте. В отдельной чашке смешайте муку с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу, замешивая однородное тесто по консистенции как густая сметана. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте манкой или мукой. Вылейте тесто в форму. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте манник 35–45 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Готовому пирогу дайте полностью остыть в форме, после чего он станет еще вкуснее.

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный пирог с яблоками.

выпечка
рецепты
пироги
чаепития
Дарья Иванова
Д. Иванова
