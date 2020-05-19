Поправку о переходе на дистанционное обучение при ЧС внесли в Госдуму

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму РФ поправку о переходе на дистанционную модель обучения в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности как на всей территории страны, так и в отдельных регионах.
Об этом ТАСС
Законопроект, который упомянула Гумерова, члены Совфеда во главе с вице-спикером верхней палаты парламента Ильясом Умахановым внесли в Госдуму 15 мая. Документ уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установления порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Как писал NEWS.ru, по данным Минпросвещения, только 10 российских регионов смогли полностью обеспечить педагогов и учащихся техникой для дистанционной учёбы.
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