Поправку о переходе на дистанционное обучение при ЧС внесли в Госдуму

https://static.news.ru/photo/934a9a3c-99e8-11ea-b051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму РФ поправку о переходе на дистанционную модель обучения в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности как на всей территории страны, так и в отдельных регионах.

Об этом ТАСС рассказала глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По её словам, сенаторы предлагают внести коррективы в законопроект, направленный на обеспечение непрерывности учебного процесса в условиях ЧС или режима повышенной готовности.

Законопроект, который упомянула Гумерова, члены Совфеда во главе с вице-спикером верхней палаты парламента Ильясом Умахановым внесли в Госдуму 15 мая. Документ уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установления порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Как писал NEWS.ru, по данным Минпросвещения, только 10 российских регионов смогли полностью обеспечить педагогов и учащихся техникой для дистанционной учёбы.