Попова сообщила об «элементах стабилизации» ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/391d5a20-2e37-11eb-92be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящий момент на территории России уже наблюдаются некие «элементы стабилизации» ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. Однако ослаблять усилия в борьбе с болезнью нельзя, потому как это может привести к возврату темпов прироста, которые были зафиксированы в начале месяца. Об этом во вторник, 24 ноября, на координационном совете уполномоченных по правам человека сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По последней информации от оперштаба, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 2 138 828 человек, 1 634 671 пациент выздоровел, 37 031 гражданин с COVID-19 скончался.

Как заметила Попова, сегодня уже всем хочется, чтобы пандемия поскорее закончилась. И она закончится, подчеркнула глава Роспотребнадзора, когда каждый осознает личную ответственность за своё здоровье и не будет стоять в компании и разговаривать с маской, которая уже снята с лица.

Мы сегодня видим определённые элементы стабилизации ситуации, но как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября, — цитирует Попову ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция демонстрирует всё больше признаков сезонного заболевания, а значит, стоит ожидать её возвращения каждый год.

Она отметила, что на сегодняшний день есть признаки стабилизации ситуации с коронавирусом, однако необходимо продолжать работу, чтобы добиться серьёзных улучшений.