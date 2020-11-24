Попова прогнозирует ежегодное возвращение COVID-19

https://static.news.ru/photo/34eb5c02-2e34-11eb-b9ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция демонстрирует всё больше признаков сезонного заболевания, а значит, стоит ожидать её возвращения каждый год.

Мы видим, что сезонность всё более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. <...> Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года, — цитирует Попову ТАСС.

Выступая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, она отметила, что на сегодняшний день есть признаки стабилизации ситуации с коронавирусом, однако необходимо продолжать работу, чтобы добиться серьёзных улучшений.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в шести российских регионах уже заняты более 90% коек для пациентов с COVID-19.

Голикова также предупредждала об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в России. По словам вице-премьера, уровень распространения коронавируса в РФ резко вырос с 1 октября. С указанной даты по текущий момент суточный показатель прироста увеличился в 2,8 раза, а именно — с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения.

В России за последние 24 часа от COVID-19 скончалось рекордное количество человек, число летальных исходов приблизилось к 500. Число новых случаев заражения за сутки слегка сократилось по сравнению со статистикой днём ранее — цифра опустилась ниже 25 тысяч. Число выписавшихся пациентов с поставленным ранее диагнозом COVID-19 за 24 часа составило 23 226 человек.