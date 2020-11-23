В России за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/45dccebc-2e2d-11eb-91e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От коронавируса в России за последние 24 часа скончался 491 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это самое высокое значение с начала пандемии.

Накануне был зарегистрирован 361 летальный исход от COVID-19.

Самое большое число смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге, там за сутки врачам не удалось спасти жизни 80 пациентов. В Москве от коронавирусной инфекции скончались 76 человек.

Также к регионам с высоким числом летальных исходов относятся Красноярский край (24 случая), Подмосковье (21 случай) и Ростовская область (18 случаев).

Всего с начала пандемии по всей стране жертвами COVID-19 стали более 37 тысяч россиян.

Число новых случаев заражения за сутки слегка сократилось по сравнению со статистикой днём ранее — цифра опустилась ниже 25 тысяч. Число выписавшихся пациентов с поставленным ранее диагнозом COVID-19 за 24 часа составило 23 226 человек.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова предупредила об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в России. По словам вице-премьера, уровень распространения коронавируса в РФ резко вырос с 1 октября. С указанной даты по текущий момент суточный показатель прироста увеличился в 2,8 раза, а именно — с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения.