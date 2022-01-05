Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах РФ

Во всех российских субъектах отмечается снижение заболеваемости коронавирусом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, наибольшее число заболевших — среди граждан старше 65 лет. Попова призвала граждан в период новогодних каникул на праздничных мероприятиях чётко соблюдать все ограничительные меры. передаёт ТАСС.

По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах, — сказала она.

По данным на 5 января, в России за сутки зарегистрировано 15 772 новых случая заражения коронавирусом, 828 пациентов скончались. Полностью выздоровел 25 581 человек.

Наименьшие темпы суточного прироста продемонстрировали Чукотский автономный округ, где за сутки не было выявлено ни одного заражения, а также Тува и Камчатский край (0,03%). В Калмыкии и Магаданской области он составил 0,04%.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 585 984 случая коронавируса, 313 015 человек скончались.