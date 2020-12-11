Попова сообщила о поступлении вакцины «ЭпиВакКорона» в гражданский оборот

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Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступила в гражданский оборот. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с производителями вакцин.

Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр «Вектор», эта вакцина имеет название «ЭпиВакКорона», — цитирует ТАСС главу ведомства.

Попова также рассказала, что 150 добровольцев старше 60 лет уже привиты вакциной, их самочувствие хорошее. В настоящее время три тысячи человек в пяти регионах также получают прививки. При этом лекарство можно доставить в любую точку страны из-за высокой температуры хранения.

Вакцина может быть доставлена в любой уголок РФ, даже в самое отдалённое село, температура хранения у неё от плюс 2 до плюс 8 градусов. Это позволяет нам использовать существующую холодовую цепь для доставки вакцины и обеспечить все логистические процессы, — рассказала Попова.

По её словам, препарат «ЭпиВакКорона» уже получили медицинские центры в Москве, Туле, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербурге и Новосибирске.