Роспотребнадзор внедрит лучшие методики для массового тестирования на COVID

https://static.news.ru/photo/3aa0f2de-3b08-11eb-bd03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор планирует внедрять лучшие мировые методики для массового тестирования населения на коронавирус. Это станет эффективным средством в борьбе с новой болезнью.

В настоящий момент российскими лабораториями используется ПЦР-диагностика. Она показывает высокую точность, но 48-часовой срок получения результата не позволяет полностью взять под контроль масштаб распространения вируса. По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, каждое восьмое обращение на горячую линию — жалоба на задержку получения результатов анализа.

Между тем экспресс-диагностика признана крайне эффективной мерой борьбы с распространением COVID в мире. И одним из наиболее удачных примеров является опыт Южной Кореи: благодаря массовому экспресс-тестированию населения на COVID-19 удалось в короткие сроки остановить рост заболеваемости.

Как рассказал NEWS.ru главный врач АО «Медицинские услуги» Центра диагностики и лечения имени Семашко Заур Жилоков, «в своей практике мы используем все возможные методы диагностики новой инфекции SARS-CoV-2, которые доступны на сегодняшний день, — это соскоб из носоглотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и анализы крови на обнаружение антител IgG и IgM к коронавирусу 2019-nCoV, качественное и количественное определение. Но с появлением в нашем арсенале экспресс-методов диагностики антигена с помощью тест-систем южнокорейского производства, например SD Biosensor STANDART Q COVID-19 Ag, который берётся из носоглотки, наши возможности значительно расширились.

При сопоставимой точности с ПЦР-диагностикой экспресс-метод обладает рядом преимуществ. Во-первых, анализ делается достаточно быстро — с получением результата в течение 10–15 минут, что очень удобно при планировании, организации и проведении спортивных, досуговых мероприятий, при встречах, конференциях, совещаниях, также широко используется для тестирования приезжающих из-за границы или, наоборот, уезжающих.

Кроме того, большим преимуществом данного метода исследования является простота его исполнения (не требует оборудования) и отсутствие специфических требований, в частности температурных. То есть фактически данный тест можно провести как в условиях поликлиники, стационара, так и в бытовых — в офисе или на дому, что, конечно, значительно расширяет сферу его применения».

Эти экспресс-тесты уже входят в список рекомендаций ВОЗ, зарегистрированы и одобрены Минздравом РФ, и, возможно, в будущем именно южнокорейские разработки станут лучшей альтернативой ПЦР-диагностики в России.

Как ранее писал NEWS.ru, медики из Ставропольского края разработали препарат, снижающий активность коронавирусной инфекции. Предлагаемый метод известен как «антисмысловая терапия». Он заключается в блокировке вирусной РНК.