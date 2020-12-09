Российские медики разработали препарат, снижающий активность COVID-19

https://static.news.ru/photo/f62b37ea-3a4e-11eb-b972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики из Ставропольского края разработали препарат, снижающий активность коронавирусной инфекции. Он уже прошёл исследования в институте имени Гамалеи.

Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19. Исследование токсичности и противовирусной активности препарата уже прошло в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, — говорится в сообщении на сайте Минздрава Ставропольского края.

Данные исследования свидетельствуют, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3–13 раз по сравнению с контрольной группой заражённых клеток без препарата.

Предлагаемый метод известен как «антисмысловая терапия». Он заключается в блокировке вирусной РНК, которая в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи и, как уточняют в Минздраве, для любых её функций важно, чтобы она не меняла своей структуры. Самым простым способом нарушить работу клетки — добавить вторую цепь.

Что касается лечения COVID-19, то пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2, — рассказали в министерстве.

Ранее «антисмысловые» технологии применялись для лечения атипичной пневмонии, вызванной COVID-19, но теперь, по словам учёных, удалось в разы снизить токсичность лекарства и увеличить его эффективность.

Как сообщал NEWS.ru, учёные из Южной Кореи разработали высокоскоростную технологию ПЦР-тестирования. Она позволяет с высокой точностью диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут.