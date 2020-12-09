Скоростной метод нано-ПЦР-диагностики COVID-19 разработали в Корее

https://static.news.ru/photo/d125687e-3a28-11eb-9601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Южной Кореи разработали высокоскоростную технологию ПЦР-тестирования. Она позволяет с высокой точностью диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут.

Сейчас основной метод тестирования на коронавирус — технология полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, так называемый ОТ-ПЦР. Этот метод основан на преобразовании РНК вируса в комплементарные ДНК с последующей амплификацией для улучшения обнаружения. ОТ-ПЦР имеет высокую точность, но проводить его можно только в специально оснащённом учреждении, и на весь цикл анализа требуется до двух часов.

Изобретённая нано-ПЦР по точности не уступает методу ОТ-ПЦР и позволяет получать результаты на месте. Новая технология использует для обнаружения вирусной РНК тот же принцип, скорость же анализа увеличивается за счёт использования гибридных наноматериалов, а миниатюрный размер компонентов обеспечивает портативность прибора.

Исследователи протестировали новый метод в больнице Национального университета Чоннам. Из 150 проб не было ни одного ложноотрицательного или ложноположительного результата. На диагностику одного образца в среднем ушло около 17 минут. Размер аналитической установки составляет 15×15×18 сантиметров, вес — 3 кг. В настоящее время прибор дорабатывается, чтобы начать его массовое производство, сообщает издание Nature Biomedical Engineering.

Как писал NEWS.ru, новосибирский центр «Вектор» разработал тест-систему, позволяющую проверять наличие антител к коронавирусу у вакцинированных людей. Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации. Тест-система за 18 минут проверяет наличие специфических IgG в 93 исследуемых образцах одновременно, что позволяет увеличить производительность тестирования в шесть раз.