«Вектор» разработал тесты для выявления антител у получивших прививки

https://static.news.ru/photo/b41ab394-3a21-11eb-9365-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Новосибирский центр «Вектор» разработал тест-систему, позволяющую проверять наличие антител к коронавирусу у вакцинированных людей.

Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации, — заявил гендиректор организации Ринат Максютов.

Он подчеркнул, что тест-система должна быть зарегистрирована в течение дня, сообщает ТАСС.

Максютов показал презентацию на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. В ней указано, что тест-система за 18 минут проверяет наличие специфических IgG в 93 исследуемых образцах одновременно, что позволяет увеличить производительность тестирования в шесть раз.

«Вектор» является разработчиком второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». На сегодняшний день в её испытаниях приняли участие тысяча человек. Все они чувствуют себя хорошо. Пострегистрационные испытания препарата продолжаются.

Как писал NEWS.ru, 8 декабря Россия направила документы по «ЭпиВакКороне» во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.