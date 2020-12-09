«Вектор» разработал тесты для выявления антител у получивших прививки

Новосибирский центр «Вектор» разработал тест-систему, позволяющую проверять наличие антител к коронавирусу у вакцинированных людей.
Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации, — заявил гендиректор организации Ринат Максютов.
Он подчеркнул, что тест-система должна быть зарегистрирована в течение дня,
Максютов показал презентацию на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. В ней указано, что тест-система за 18 минут проверяет наличие специфических IgG в 93 исследуемых образцах одновременно, что позволяет увеличить производительность тестирования в шесть раз.
«Вектор» является разработчиком второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». На сегодняшний день в её испытаниях приняли участие тысяча человек. Все они чувствуют себя хорошо. Пострегистрационные испытания препарата продолжаются.
Как писал NEWS.ru, 8 декабря Россия направила документы по «ЭпиВакКороне» во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.