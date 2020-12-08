РФ направила бумаги по вакцине «ЭпиВакКорона» в ВОЗ

https://static.news.ru/photo/6954d928-39fb-11eb-9b65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach via www.imago-im/Global Look Press

Россия во вторник, 8 декабря, направила документы по пептидной вакцине «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции нового типа во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом на конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным недугам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также она рассказала, что на данный момент примерно тысяча добровольцев приняла участие в испытаниях сыворотки. Все они чувствуют себя хорошо, никаких осложнений не наблюдается.

8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения были направлены документы на ещё одну российскую вакцину «ЭпиВакКорона», и мы ждём решения Всемирной организации здравоохранения, — цитирует Попову РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что испытания продолжаются, в ВОЗ уже направлены бумаги по вакцине.

Как ранее передавал NEWS.ru, организму необходимо время для формирования иммунитета, поэтому возможно заболевание человеком коронавирусом после вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, иммунитет от коронавируса формируется в течение 42 дней. За эти 42 дня проводятся две инъекции вакцины. Одна — в первые сутки, вторая аппликация через 21 день.