Мурашко: заболеть коронавирусом возможно в течение 42 дней после прививки

https://static.news.ru/photo/e2df4ed4-398a-11eb-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Организму необходимо время для формирования иммунитета, поэтому возможно заболевания человеком коронавирусом после вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, иммунитет от коронавируса формируется в течение 42-х дней. За эти 42 дня проводится две инъекции вакцины. Одна — в первые сутки, вторая аппликация через 21 день. И после второй аппликации там нужно ещё 21 день организму для того, чтобы сформировать иммунитет.

На протяжении 42-х дней, пока идёт формирование иммунитета, заражение, заболевание возможно, — цитирует его «Интерфакс».

Мурашко добавил, что после 42-х дней, когда человек сталкивается с больным коронавирусом, иммунитет позволяет ему быстро преодолеть это. Включается иммунная система, которая подавляет размножение вирусов.

Телеведущий и главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников заявил, что дефицит лекарств в российских аптеках возник из-за массовой скупки гражданами препаратов для самолечения коронавирусной инфекции. Он отметил, что россияне скупают всё, о чём слышали «краем уха». По его мнению, имеет смысл принимать только витамин D и цинк, так как «от них хотя бы не будет вреда», писал NEWS.ru.