Мясников обвинил россиян в дефиците лекарств в аптеках

https://static.news.ru/photo/f0174c8c-2d5f-11eb-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицит лекарств в российских аптеках возник из-за массовой скупки гражданами препаратов для самолечения коронавирусной инфекции. Об этом заявил телеведущий и главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников. Он отметил, что россияне скупают всё, о чём слышали «краем уха».

Люди в панике скупают всё подряд, не понимая, что этим вредят и своему здоровью (зачастую ставя его под угрозу), и лишают массу больных необходимых им лекарств, — цитирует «МК» Мясникова.

Он уточнил, что при лёгкой и средней форме заболевания коронавирусом нет необходимости в приёме антибиотиков, стероидных гормонов, антикоагулянтов и некоторых противовирусных препаратов. По его мнению, имеет смысл принимать только витамин D и цинк, так как «от них хотя бы не будет вреда».

Как писал NEWS.ru, в российских аптеках вновь наблюдается дефицит рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов. Такие данные озвучил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам общественника, в 30% проинспектированных активистами аптек отсутствуют все противовирусные препараты. В 85% случаев не удалось обнаружить в продаже препарат от коронавируса «Фавипиравир». По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом оказался «Ривароксабан», его нет в 63% аптек.