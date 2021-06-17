Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в ряде регионов РФ

https://static.news.ru/photo/daa8d770-cfae-11eb-9a36-96000091f725_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на решение властей некоторых субъектов РФ вакцинировать определённые группы населения. В эфире телеканала «Россия 1» она отметила, кто именно попадает под вакцинацию.

Речь идёт о группе риска, о тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми, — пояснила Попова.

Она добавила, что в последние дни наибольший ежесуточный прирост заболеваемости коронавирусом фиксируют в Москве и Московской области.

И это дополнительное моё поручение подчинённым во всех субъектах: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости, — отметила глава ведомства.

Она также призвала россиян максимально сократить количество контактов. Попова назвала основной причиной роста заболеваемости «тотальный нигилизм» россиян по отношению к защитным мерам.

Сегодня всё больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих — это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в трёх регионах, доля которых среди всех случаев заражения составляет 60%. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, в основном рост заболеваемости происходит за счёт Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.