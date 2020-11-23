Попова настаивает на усилении контроля за соблюдением мер против COVID-19

https://static.news.ru/photo/d8579e18-2d9a-11eb-920f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости ужесточить контроль за соблюдением принятых мер по борьбе с коронавирусом в России.

Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях, — заявила главный санитарный врач России.

Она обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой сделать исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по COVID-19 обязательным. По её словам, на то, что эти рекомендации не всегда исполняются, указывают высокий уровень заболеваемости именно у работающего населения, эпидемиологические обследования объектов и соответствующие расследования.

И я бы хотела попросить вашего, уважаемый Михаил Владимирович, поручения для того, чтобы методические рекомендации стали требованиями, которые будут обязательны для исполнения, — обратилась к Мишустину Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что результаты тестов на COVID-19 загружаются на портал госуслуг в течение часа после их получения. По её словам, на портал в сутки передаётся до 14 тыс. тестов, на сегодняшний день загружено уже около 200 тыс. результатов, создано уже более 60 тыс. справок, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что для улучшения работы с амбулаторными больными коронавирусом Министерство здравоохранения направит медиков в пять регионов для улучшения ситуации. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.