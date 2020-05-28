Попова надеется на получение вакцины до второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/b1a87b08-a0ea-11ea-88be-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что вакцина от коронавируса будет получена до начала второй волны инфекции.

Мы очень надеемся, что мы получим её вовремя, до второй волны, — сказала Попова журналистке Наиле Аскер-заде для её фильма «Опасный вирус. Вакцина».

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, режим ограничений на территории Москвы будет сохраняться до появления вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.