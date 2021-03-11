Попова допустила опасную мутацию нового типа вируса птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/2861c808-82f4-11eb-a131-96000091f725_660.jpg Фото: Asad/XinHua/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), выявленный в феврале у нескольких россиян, скорее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку.

Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. <...> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда, — подчеркнула Попова в беседе с ТАСС.

По её словам, у специалистов есть время на то, чтобы до опасной мутации успеть разработать тесты и создать вакцину. Если лекарства не понадобятся, это будет «счастливый случай», отметила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что выявление данного вируса у людей системой санитарно-эпидемиологического надзора стало «открытием мирового уровня».

Мы смогли увидеть и предупредить всё мировое сообщество о том, что угроза есть, — сказала Попова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне, которые перенесли распространённые в России варианты коронавируса, не смогут заразиться британским штаммом, рассказала Анна Попова. По её словам, это касается и вакцинированных граждан.