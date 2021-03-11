Попова успокоила переболевших COVID-19 россиян насчёт британского штамма

https://static.news.ru/photo/278f25d2-82be-11eb-8317-96000091f725_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне, которые перенесли распространённые в России варианты коронавируса, не смогут заразиться британским штаммом. По её словам, это касается и вакцинированных граждан.

Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации. Люди, привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Так же происходит по всем остальным штаммам, — пояснила Попова для ТАСС.

Она также рассказала, что специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и привитых отечественными вакцинами людей, имеющих антитела. К одним они добавляют штаммы, наблюдаемые в РФ, а к другим — британский. Это позволяет специалистам выяснить, нейтрализуют ли антитела вирусы, имеющиеся в сыворотке людей, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что широкого распространения новых мутаций коронавируса на территории России не зафиксировано. Выявляются только единичные случаи. Об этом рассказала Анна Попова. Она отметила, что российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.