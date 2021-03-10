Попова: широкого распространения новых мутаций COVID-19 в РФ нет

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Широкого распространения новых мутаций коронавируса на территории России не зафиксировано. Выявляются только единичные случаи. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.

На сегодняшний день пока широкого распространения новых изменившихся вирусов в РФ нет, однако вместе с тем находки есть, — цитирует Попову ТАСС.

По её словам, люди, у которых выявлены новые варианты вирусов, а также те, кто контактировал с ними, сразу же тщательно блокируются.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков отметил, что новые штаммы коронавируса чаще всего появляются в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Кроме того, они более заразны для детей, нежели «классический» вариант COVID-19.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос, нужно ли проходить вакцинацию тем, кто уже переболел коронавирусом. По его словам, таким людям делать прививку необязательно. Однако вреда от неё тоже не будет — вакцина может защитить от новых мутаций SARS-CoV-2. Антитела, вырабатываемые организмом после болезни, с ними не справляются.