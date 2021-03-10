Попова: широкого распространения новых мутаций COVID-19 в РФ нет

Широкого распространения новых мутаций коронавируса на территории России не зафиксировано. Выявляются только единичные случаи. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.
На сегодняшний день пока широкого распространения новых изменившихся вирусов в РФ нет, однако вместе с тем находки есть, — цитирует Попову ТАСС.
По её словам, люди, у которых выявлены новые варианты вирусов, а также те, кто контактировал с ними, сразу же тщательно блокируются.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков отметил, что новые штаммы коронавируса чаще всего появляются в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Кроме того, они более заразны для детей, нежели «классический» вариант COVID-19.
Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос, нужно ли проходить вакцинацию тем, кто уже переболел коронавирусом. По его словам, таким людям делать прививку необязательно. Однако вреда от неё тоже не будет — вакцина может защитить от новых мутаций SARS-CoV-2. Антитела, вырабатываемые организмом после болезни, с ними не справляются.