Инфекционист назвал детей более уязвимыми перед новыми штаммами COVID-19

https://static.news.ru/photo/b04ca6d2-8166-11eb-b0bd-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новые штаммы коронавируса более заразны для детей, чем «классический» вариант смертоносной инфекции. По его словам, новые виды COVID-19 более контагиозны.

Эти штаммы затрагивают детей в большей степени, чем предыдущие. Вирус мутирует, видоизменяется таким образом, чтобы захватывать большее количество людей, обходить различные иммунные барьеры, находить лазейки в нашем иммунитете, соответственно, захватывать все слои населения. Это его нормальная эволюция, — пояснил инфекционист в беседе с ТАСС.

При этом Тимаков утверждает, что коронавирус у детей чаще будет протекать в лёгкой форме или бессимптомно, без особых последствий. Необходимости прививать россиян до 10–12 лет он не видит.

Прививка больше показана тем людям, которые имеют риски, в том числе и детям из групп риска, — подчеркнул Тимаков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые штаммы коронавируса чаще всего появляются в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Об этом заявил Евгений Тимаков. По его словам, у таких людей вирус, циркулируя в организме, «находит обходные пути этого иммунитета». Жизнеспособны те мутации, которых иммунитет не видит.