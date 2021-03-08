Мясников рассказал, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e4fc130-80a3-11eb-bf16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем, кто уже переболел COVID-19, необязательно проходить процедуру вакцинации. Впрочем, и вреда от прививки не будет. Такого мнения придерживается врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что, согласно исследованиям южноафриканских учёных, антитела, которые появились у людей, переболевших коронавирусом, не защищают от новых мутаций SARS-CoV-2. В этом случае вакцинация будет полезна.

Вывод: если в какой-то области (стране) новые мутации становятся доминирующими, то меры защиты, вероятно, могут стать нужны и уже переболевшим, — написал Мясников в Telegram-канале.

Он также порекомендовал не пренебрегать дополнительными мерами безопасности и профилактики заражения, в числе которых применение капель в нос с содержанием интерферона, закаливание и соблюдение дистанции.

Как писал NEWS.ru, эксперты отмечают наличие большего количества побочных эффектов при вакцинации от коронавируса, чем после прививок от других вирусных заболеваний. Биоинженер Илья Ясный пояснил, что все побочные эффекты от прививки проходят через короткое время и не способны причинить организму вред. Чего нельзя сказать о коронавирусной инфекции. Он также отметило, что пожилые люди легче переносят прививку, поскольку иммунный ответ организма с возрастом слабеет и смягчает побочные эффекты.