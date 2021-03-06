Биоинженер рассказал, опасны ли побочные эффекты после прививки от СOVID-19

https://static.news.ru/photo/7a3d7e3c-7f76-11eb-8d66-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты сообщают, что после вакцинации от коронавируса зарегистрировано больше побочных эффектов, чем после прививок от других вирусных заболеваний. Биоинженер, кандидат химических наук, руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный прояснил этот момент.

Привито уже под 100 миллионов человек во всём мире, проведены серьёзные исследования, и на сегодня можно с уверенностью говорить о безопасности зарегистрированных антиковидных вакцин, — рассказал специалист журналистам KP.RU.

Он напомнил, что все побочные эффекты от прививки проходят через короткое время и не способны причинить организму вред. Чего нельзя сказать о коронавирусной инфекции.

Ранее Илья Ясный объяснил, почему пожилые люди переносят прививку от COVID-19 легче. По его словам, иммунный ответ организма с возрастом слабеет и смягчает побочные эффекты. Выработка антител у пожилых людей должна идти менее активно, но у разных людей иммунный ответ работает по-разному.

У людей старше 60 лет от вакцины «Спутник V» такие побочные эффекты, как головная боль, температура и боль в мышцах, возникают гораздо реже, чем у молодых. Это никак не сказывается на эффективности самой вакцины.

Как писал NEWS.ru, пожилым людям опасно прививаться от коронавирусной инфекции при наличии тех хронических болезней, которые с возрастом переходят в агрессивную стадию. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он напомнил, что после вакцинации в поликлинике за человеком в течение получаса наблюдает врач, чтобы в случае хоть минимального риска развития аллергических реакций оказать ему помощь.