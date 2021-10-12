Попова: для перевода класса на удалёнку заболеть должны 20% учеников

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что школьников необходимо переводить на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей. При этом глава ведомства призвала родителей следить за здоровьем своих детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей. Это, безусловно, должно быть организовано, — рассказала Попова.

Он также добавила, что в этих случаях следует минимизировать контакты для предотвращения очередного очага заражения, отправив детей на удалёнку.

Ранее стало известно, что российская объединённая вакцина против гриппа и COVID-19 станет сезонной. В новосибирском научном центре «Вектор» рассказали, что в настоящее время проводятся лабораторные исследования препарата.

Специалисты пояснили, что для наработки вакцин могут быть использованы уже существующие технологические площадки. При этом использование генно-инженерных технологий и методов обратной генетики позволяет актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19.