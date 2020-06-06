Попавшего под поезд медвежонка лечат массажем

Директор центра реабилитации диких животных «Утёс» Эдуард Круглов рассказал о судьбе медвежонка, который попал под поезд в Хабаровском крае. По его словам, животное проходит реабилитацию.
При поступлении в медицинское учреждение медведь был в тяжёлом состоянии, почти без признаков жизни. После курса капельниц ему полегчало, теперь ветеринары начали делать массаж,
Медвежонок оказался самочкой. Железнодорожники назвали её Флорой, — поделился руководитель центра.
Когда Флора станет крепче и начнёт кусаться, её переведут в специальную клетку, а затем в вольер.
Медведица попала под движущийся поезд на перегоне Корфовский — Кругликово 1 июня. Позже её нашёл машинист другого состава, который передал животное в «Утёс».
Ранее NEWS.ru писал, что в Алматинской области Казахстана медведица растерзала россиянина, который вместе со знакомыми отправился на рыбалку на озеро Тентек. Инцидент произошёл 30 мая, когда мужчины возвращались домой на лошадях.
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