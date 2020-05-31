В Казахстане медведица растерзала россиянина

https://static.news.ru/photo/d09abfa4-a3e6-11ea-89dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Алматинской области Казахстана медведица растерзала россиянина, который вместе со знакомыми отправился на рыбалку на озеро Тентек. Инцидент произошёл 30 мая, когда мужчины возвращались домой на лошадях.

Собака, которая была вместе с рыбаками, учуяла медвежонка и бросилась за ним. Гражданин России подумал, что она преследует барсука, и стал следовать за ней. Вскоре собака громко заскулила, а после раздался крик мужчины. После этого из зарослей на людей выскочила медведица, напугала и скрылась в лесу, передаёт Today.kz.

Тело погибшего без признаков жизни нашли его друзья. Мужчина получил множественные переломы и раны, не совместимые с жизнью. Собаке удалось спастись.

Как писал NEWS.ru, в Кемеровской области в лесу обнаружили разорванное медведем тело мужчины.