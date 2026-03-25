25 марта 2026 в 18:05

Помощник Вассермана подвергся нападению

Помощник депутата Вассермана Носиков заявил о нападении в студии «Авроры»

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Помощник депутата Госдумы Анатолия Вассермана Роман Носиков подвергся нападению в студии проекта «Аврора». В своем Telegram-канале он рассказал, что его пригласили на интервью, однако вместо записи эфира произошла драка с другим гостем. Какой именно Филатов имеется в виду, он не уточнил.

В общем, никакой эфир меня на «Авроре» не ждал. Меня туда настоятельно приглашали только с одной целью — чтобы подставить меня под кулаки Филатова. Что и произошло, к сожалению, — заявил Носиков.

Студия «Аврора» официально принесла извинения Носикову «за организацию эфира, не отвечающую требованиям безопасности». Помощник депутата добавил, что это был последний раз, когда он сотрудничал с проектом и пообещал и дальше изобличать в своем канале «лжепатриотов».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что пойдет на выборы в ГД в 2026 году, если найдет спонсора. Он уточнил, что успешная избирательная кампания требует много денег, в том числе на серьезную рекламу. По словам Вассермана, в 2016 году он вел предвыборную кампанию на свои деньги, а 2021 году у него были спонсоры.

