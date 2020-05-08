Помощник Мясникова запросил деньги за интервью доктора

Журналист Ирина Шихман рассказала о попытке взять комментарий о ситуации с коронавирусом у официального представителя информационного центра по ситуации с коронавирусом Александра Мясникова. По её словам, помощник врача запросил 88 тысяч за онлайн-интервью.
Она заявила, что доктор сам переключил её звонок на помощника.
Он перевёл нас на своего помощника, а тот в свою очередь заявил, что скайп-интервью на 30 минут будет нам стоить 88 тысяч рублей. На мой вопрос, за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: «За его время», — поделилась она.
Шихман подчеркнула, что сохранила запись этого разговора.
Сам Мясников в разговоре с журналистом ТАСС
Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо. Не брал никаких денег. <...> Сейчас я стал давать меньше интервью, а раньше было пять-шесть в день. Представляете, какие деньги мимо прошли? — добавил он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников объяснил, почему в России крайне низкое число выздоровевших от коронавируса. Он пояснил, что в официальной статистике учитываются только те пациенты, которых выписали из больниц.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен