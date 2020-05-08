Помощник Мясникова запросил деньги за интервью доктора

https://static.news.ru/photo/d04d94bc-913b-11ea-9709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Ирина Шихман рассказала о попытке взять комментарий о ситуации с коронавирусом у официального представителя информационного центра по ситуации с коронавирусом Александра Мясникова. По её словам, помощник врача запросил 88 тысяч за онлайн-интервью.

Она заявила, что доктор сам переключил её звонок на помощника.

Он перевёл нас на своего помощника, а тот в свою очередь заявил, что скайп-интервью на 30 минут будет нам стоить 88 тысяч рублей. На мой вопрос, за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: «За его время», — поделилась она.

Шихман подчеркнула, что сохранила запись этого разговора.

Сам Мясников в разговоре с журналистом ТАСС отрицает , что даёт интервью за деньги. По его словам, у него есть сотрудник, помогающий отвечать на вопросы, но он, если и заявлял что-то подобное, не был на это уполномочен.

Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо. Не брал никаких денег. <...> Сейчас я стал давать меньше интервью, а раньше было пять-шесть в день. Представляете, какие деньги мимо прошли? — добавил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников объяснил, почему в России крайне низкое число выздоровевших от коронавируса. Он пояснил, что в официальной статистике учитываются только те пациенты, которых выписали из больниц.