Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 11:18

Помидоры на завтрак — польза и неожиданные последствия для организма

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные свежие помидоры кажутся идеальным выбором для утреннего приема пищи, однако их употребление натощак может вызвать неожиданные эффекты. Всё дело в составе овоща и его влиянии на пищеварение.

Помидоры содержат значительное количество органических кислот, включая щавелевую и яблочную. Эти вещества могут раздражать слизистую желудка, особенно утром, когда система пищеварения только начинает работу.

Употребление томатов на пустой желудок способно повышать кислотность и вызывать дискомфорт, что особенно актуально для людей с чувствительным желудком или склонностью к изжоге.

Содержащийся в помидорах тирамин может оказывать влияние на настроение и уровень энергии. Он способен вызывать небольшие колебания артериального давления и общего самочувствия в начале дня.

Помидоры обладают лёгким мочегонным эффектом из-за высокого содержания калия и воды, что также может быть нежелательным утром для некоторых людей.

Диетологи советуют включать помидоры в рацион после основного приема пищи или сочетать их с другими продуктами. Например, добавление оливкового масла улучшает усвоение жирорастворимых витаминов.

Оптимальным временем для употребления томатов считается обед или полдник, когда пищеварительная система активнее всего. В этот период организм получает все полезные вещества без риска дискомфорта.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Индивидуальная переносимость остаётся ключевым фактором. Наблюдение за реакцией организма помогает определить лучшее время для включения помидоров в рацион.

При разумном употреблении свежие помидоры остаются ценным источником витаминов, антиоксидантов и минералов. Осознанный подход к питанию позволяет извлечь максимум пользы из этого овоща.

Когда орехи вызывают вздутие и тяжесть, виноват не сам продукт, а способ его употребления. Многие едят их всухую и теряют часть пользы.

помидоры
овощи
здоровье
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ снова атаковали «Дружбу» и ЗАЭС: удары по России 7 сентября, жертвы
Гороскоп на неделю с 8 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Россияне назвали самых востребованных специалистов через пять лет
На посольство РФ в одной из стран Европы с дрона сбросили пакет с краской
В Кремле раскрыли, затрагивают ли тарифные войны мировую экономику
Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление
Назван неожиданный нюанс идеи повысить возраст молодежи до 45 лет
«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?
Горящее здание правительства Украины попало на видео
Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК
Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве
«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву
«Ты просто приедь»: глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости
В Китае предположили, что Запад готовит новые вызовы для Путина
В Госдуме отреагировали на идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»
Греф назвал способ повысить эффективность нейросети
Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа
В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.