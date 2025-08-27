Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе Google Meet 27 августа

Крупный сбой в работе платформы для видеоконференций Google Meet зафиксирован в среду, 27 августа, сообщает портал Downdetector. По данным сервиса, многочисленные пользователи из России столкнулись с полной невозможностью доступа к своим аккаунтам.

Первые сообщения о проблемах в работе сервиса начали поступать примерно в 10:00 по московскому времени. Точные причины возникновения неполадок пока не установлены.

Сбой затронул все основные форматы использования популярного сервиса для удаленного общения. Проблемы наблюдались как с браузерной версией Google Meet, так и с приложениями для мобильных устройств на iOS и Android.

Наиболее активно жалобы на нарушения в работе поступали от жителей нескольких регионов Северо-Запада России. В числе больше всего пострадавших областей значатся Вологодская, Костромская, Ленинградская и Ярославская, а также столичный регион.

Ранее сотрудники правоохранительных органов предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с использованием приложения Google Meet. Злоумышленники активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.