День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:46

Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе Google Meet 27 августа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Крупный сбой в работе платформы для видеоконференций Google Meet зафиксирован в среду, 27 августа, сообщает портал Downdetector. По данным сервиса, многочисленные пользователи из России столкнулись с полной невозможностью доступа к своим аккаунтам.

Первые сообщения о проблемах в работе сервиса начали поступать примерно в 10:00 по московскому времени. Точные причины возникновения неполадок пока не установлены.

Сбой затронул все основные форматы использования популярного сервиса для удаленного общения. Проблемы наблюдались как с браузерной версией Google Meet, так и с приложениями для мобильных устройств на iOS и Android.

Наиболее активно жалобы на нарушения в работе поступали от жителей нескольких регионов Северо-Запада России. В числе больше всего пострадавших областей значатся Вологодская, Костромская, Ленинградская и Ярославская, а также столичный регион.

Ранее сотрудники правоохранительных органов предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с использованием приложения Google Meet. Злоумышленники активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.

Россия
сбои
приложения
Google
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.